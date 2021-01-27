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Çorbalar Büyükşehir’den

27.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinin haftalık semt pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda sergilerini açan esnafı ve alışveriş yapan vatandaşı çorba ikramıyla karşıladı.Daha öncesinde Ceren Özdemir Meydanı’nda vatandaşa ve üniversite yerleşkesinde öğrencilere çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu defa da pazarcı esnafa ve alışveriş yapan vatandaşa çorba ikramı gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinin haftalık semt pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda sergilerini açan esnafı ve alışveriş yapan vatandaşı çorba ikramıyla karşıladı.
Daha öncesinde Ceren Özdemir Meydanı’nda vatandaşa ve üniversite yerleşkesinde öğrencilere çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu defa da pazarcı esnafa ve alışveriş yapan vatandaşa çorba ikramı gerçekleştirdi. Sırta taşınan tuluk ile tek tek ikram edilen çorba, içleri ısıtırken vatandaş ve esnafa da nostaljik anlar yaşattı.
Sosyal belediyeciliğin getirmiş olduğu imkanları vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Bilkay, “Çarşamba Pazarı’nda bulunan esnaf ve vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Teyzelerimiz, amcalarımız güne sıcak çorba içerek başladılar” dedi.
Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:
“Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlarımıza, ders aralarında öğrencilerimize yaptığımız çorba ikramımızı daha da genişletiyoruz. Bugün de Çarşamba Pazarı’nda bulunan esnaf ve vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Teyzelerimiz, amcalarımız güne sıcak çorba içerek başladılar. Yaptığımız küçük bir iş gibi görünse de vatandaşlarımızın gönüllerini kazanıyor ve yüzlerini güldürüyoruz. Bu soğuk kış günlerinde bir nebzede olsun içlerini ısıtıyoruz."
Yapılan hizmet için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar, “Sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyemizin çorba sürpriziyle karşılandık. Sıcak çorbalarımızı içtik ve satışlarımıza öyle başladık. Bize bu hizmeti sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere herkese teşekkür diyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

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