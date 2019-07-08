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Çorbasından pilavına varana kadar lezzetli yemek pişirmenize yardımcı olacak mutfak tüyoları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Siz de anne eli değmiş kadar lezzetli yemekler pişirmek ister misiniz? Öyleyse bu pratik ipuçlarını bir kenara not edin!

Çorbasından pilavına varana kadar lezzetli yemek pişirmenize yardımcı olacak mutfak tüyoları

Lezzeti yerinde, tam kıvamında yemek yapmak için artık anne yemekleri beklemenize gerek yok. Bahsedeceğimiz bu noktalar sayesinde en az anneniz kadar şahane yemekler yapabilirsiniz. Bunun için küçük ama çok etkili olan püf noktalarını bahsedeceğiz sizlere...

Öncelikle ne yapacağınızı tam anlamıyla bilin!

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Bu öneri çok sıradan gelse de aslında kilit noktalardan biridir. Tarifi doğru okumalı, malzemeleri eksiksiz almalı ve tarifde muadili önerilmediği sürece malzeme listesine sadık kalmalısınız. Birçok insan tarifi üstünkörü okuyup geçiyor ve akılda kalanlarla hareket ediyor. Tamamiyle yanlış! Annelerinizin tarif defterlerini hatırlayın, bir bildikleri var ki hepsini eksiksiz not almışlar :) Gerekirse siz de kendiniz için bir tarif defteri oluşturabilirsiniz.

Taze malzeme seçimi yapın

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Lezzetli bir yemek için malzemelerin taze olması şart. Eğer yemek yapmak için zahmet veriyorsa karşılığını da almak istersiniz. Bunun için yapmanız gereken şey en taze malzemeleri tariflerinize eklemek. Özellikle dolapla günlerce bekleyen yeşillikleri kullanmaktan kaçının.

Çorba yaparken bu kurala dikkat;

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Çorba pişirirken ateşin harlı olmaması gerekir. En kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmesi önemlidir. Ayrıca lezzetini bozmamak adına tahta kaşık kullanmalısınız.

Hamur işi yaparken unu eleyin
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Hamurlarınızı daha homojen bir hale getirmek için eleme işlemini yapmanız şart. Böylelikle kıvam tutturmanız çok daha kolay olacaktır.

Et veya tavuk pişirmeden önce marine edin

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Kırmızı et ya da tavuk pişirecekseniz bir gün öncesinden soslayın ve çeşitli baharatları soslarınıza muhakkak katın. Lezzet farkını işte o zaman anlayacaksınız...

Pilava şeker ekleyin

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Pilava su eklemeden hemen önce 1/2 çay kaşığı şeker ilave ederseniz lezzetinin ikiye katlandığını göreceksiniz. Bu şekilde pişirdiğiniz her pilavla misafirlerinizi büyüleyeceksiniz!

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