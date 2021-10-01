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Corendon Airlines'tan bilet kampanyası

01.10.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines'tan bilet kampanyası

İSTANBUL (AA) - "Fark Yarat" sloganıyla yıl boyu bir çok kampanya sunan Corendon Airlines, 2021-2022 kış sezonu için de bir kampanya duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, 1-8 Ekim tarihleri arasında, www.corendonairlines.com adresinden uçak bileti satın alan yolcular, 1 Kasım 2021–31 Mart 2022 arasındaki uçuşlar için kişi başı sadece 1 avro+vergi ücretlerini ödeyerek uçacak. Üstelik bilet alırken rezervasyonlarına dönüş uçuşunu da ekleyenler, ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak.

Avrupa'yı başta Türkiye olmak üzere en popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlarla bağlayan Corendon Airlines'ın bu kampanyası sadece 'www.corendonairlines.com' adresinden yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.

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