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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

17.09.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alan ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor'da sakatlığı süren Famara Diedhiou dışında eksik bulunmuyor.

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