YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu 100. Yıl Liseler Satranç Turnuvası tamamlandı

Çorlu 100. Yıl Liseler Satranç Turnuvası tamamlandı

İHA İHA
18.01.2024 10:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 100. Yıl Kupası Liseler Arası Takım Satranç Turnuvası heyecanlı bir finalle tamamlandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Cemile Yeşil Anadolu Lisesi satranç salonunda başlayan turnuva Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu’nda yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi. 6 takımla döner sistem 5 tur oynanan turnuva sonucunda Borsa İstanbul Fen Lisesi birinci, Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Cemile Yeşil Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Karşılaşmalar sonrasında düzenlenen törenle takımlara madalya ve kupaları Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından takdim edildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, “Turnuvanın planlanması ve gerçekleşmesinde emeği geçen Cemile Yeşil Anadolu Lisesi matematik öğretmeni ve satranç başhakemi Ercan Ekinci ile turnuvaya katılan, yarışan, dereceye giren tüm sporcularımız ve turnuvaya ev sahipliği yapan okullarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere cezaİş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere ceza
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıBingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul’da tatlıcıda dehşet anları kamerada: Bekçilerin yakaladığı saldırganlar tutuklandıİstanbul’da tatlıcıda dehşet anları kamerada: Bekçilerin yakaladığı saldırganlar tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:55
Sabah
08:25
Öğle
13:25
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:40

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Öztürk eczanesi
Suleymanpasa
Çinar eczanesi
Cerkezkoy
Dilara eczanesi
Corlu
Beyhan eczanesi
Corlu
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Balci eczanesi
Kapakli
Tütüncü eczanesi
Malkara
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.