Çorlu 100. Yıl Liseler Satranç Turnuvası tamamlandı

Geçtiğimiz Kasım ayında Cemile Yeşil Anadolu Lisesi satranç salonunda başlayan turnuva Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu’nda yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi. 6 takımla döner sistem 5 tur oynanan turnuva sonucunda Borsa İstanbul Fen Lisesi birinci, Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Cemile Yeşil Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Karşılaşmalar sonrasında düzenlenen törenle takımlara madalya ve kupaları Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından takdim edildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, “Turnuvanın planlanması ve gerçekleşmesinde emeği geçen Cemile Yeşil Anadolu Lisesi matematik öğretmeni ve satranç başhakemi Ercan Ekinci ile turnuvaya katılan, yarışan, dereceye giren tüm sporcularımız ve turnuvaya ev sahipliği yapan okullarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

