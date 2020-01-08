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  4. Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki laboratuvar

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki laboratuvar

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TREDAŞ ve AB Market Elektronik Otomasyon tarafından yaptırılan laboratuvarların açılışı törenle gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında sektördeki firmalar ile yapılan protokol gereği, Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik, Elektronik Teknolojisi Bölümüne TREDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kurulan TREDAŞ eğitim laboratuvarı ve AB Market Elektronik Otomasyon tarafından kurulan PLC laboratuarlarının açılışı, Valisi Aziz Yıldırım’ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki laboratuvar

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TREDAŞ ve AB Market Elektronik Otomasyon tarafından yaptırılan laboratuvarların açılışı törenle gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında sektördeki firmalar ile yapılan protokol gereği, Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik, Elektronik Teknolojisi Bölümüne TREDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kurulan TREDAŞ eğitim laboratuvarı ve AB Market Elektronik Otomasyon tarafından kurulan PLC laboratuarlarının açılışı, Valisi Aziz Yıldırım’ın katıldığı törenle gerçekleşti. Ayrıca Dentaş Kağıt Sanayinin okula burs, staj, istihdam desteklerinde bulunacağı bildirildi.
Laboratuvarların açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Bilir, TREDAŞ Genel Müdürü Reşat Bilgili, AB ve Otomasyon yetkilisi Atacan İsmet Şahin ve Dentaş Ambalaj yetkilisi Ebru Ada birer konuşma yaparak, eğitime destek vermeye devam edeceklerini söylediler. Açılışta konuşan Vali Yıldırım, firmalara göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, “Eğitim devletin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bizler, gençlerimize, insanımıza eğitim vermek durumundayız. Bununla ilgili olarak da bütçemizin çok büyük bir
kısmını devlet olarak eğitime ayırıyoruz. Ama bu yeterli geliyor mu? Yetmiyor ve bizim ilgili kuruluşlarımız, kendini bu konuda ilgili hisseden insanımız, hayırseverlerimiz, bazen firmalarımız, şirketlerimiz, sosyal sorumluluk kapsamında kendilerini sorumlu görüp eğitime önem verdiklerini gösterebilmek adına da bu girişimlerde bulunuyorlar. Bu hakikaten takdir edilecek bir durum. Burada iki kurumumuzun laboratuvarını açıyoruz. Öğrencilerimiz laboratuvarda öğrendiklerini sahada uygulayacaklar. Yani insanımıza hizmet verecekler, sektörü geliştirecekler. Bu anlamda şirketlere çok teşekkür ediyorum. Başarı son derece önemlidir, başarıya giden yolu açmakta bir o kadar önemlidir. Burada üç firmamıza ben tekrar teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz gecelerini gündüzlerine katarak, dirseklerini masa üzerinde çürüterek öğrencilerini yetiştiriyor. Yarının
toplumunun bugünün toplumundan daha fazla eğitilmeye ihtiyacı var. Yarın eğer bu dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, ekonomide söz sahibi olmak istiyorsak, dünyadaki pastadan daha fazla pay alabilme iddiasındaysak, eğitilmiş insana ihtiyacımız var. Bu eğitilmiş insanların sayısını artırmalıyız. Bunu yapabildiğimiz ölçüde dünyada var olduğumuzu gösterebiliriz. Bugün birçok şeyi yapabiliyorsak bunlar eğitilmiş insanlar sayesindedir” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, TREDAŞ Genel Müdürü Reşat Bilgili, Dentaş Ambalaj yetkilisi Ebru Ada ve AB Market Otomasyon yetkilisi Atacan İsmet Şahin’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri açılan laboratuvarları gezerek, yapılan çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı.

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki laboratuvar

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