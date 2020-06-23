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Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2.

Çorlu Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi.
Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
2019 Yılı Faaliyet Raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
Banka ATM ünite yerlerinin kiralanması konusunun görüşülerek 5 yıllığına kiralanmasına oy birliğiyle karar verilen meclis toplantısında yerlerin belirlenmesi konusunun ise görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine karar verildi.
Türkgücü Mahallesi’nde 11, Muhittin Mahallesi’nde 1 adet taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devir ve tescil talebini görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale eden meclis üyeleri
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere iki ayrı yol süpürme aracı alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi para yardım talep edilmesi konusunu da görüşerek oy birliği ile kabul ettiler.
Meclis üyeleri ayrıca Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan Arpalık 2. Sokak’ın Atatürk Bulvarı ile Ruşenler Sokak arasında kalan kısmın adının Şehit Birhan Er Sokak olarak, Atatürk Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi arasında kalan kısmının adının ise Yadigar Sokak olarak değiştirilmesini içeren İçişleri Komisyonu Raporu görüşerek kabul ettiler.

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