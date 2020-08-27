YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu

Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi 26 Ağustos Dünya Köpek Günü dolayısıyla yayımladığı video ile Çorlu halkının ve hayvanseverlerin büyük beğenisini topladı.Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahipsiz hayvanlara en iyi bakımı ve tedaviyi sunan Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Yeni Bir Başlangıç projesi ile pek çok sahipsiz hayvanın yeni ailelerine kavuşmasını sağladı.

Çorlu Belediyesi 26 Ağustos Dünya Köpek Günü dolayısıyla yayımladığı video ile Çorlu halkının ve hayvanseverlerin büyük beğenisini topladı.
Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahipsiz hayvanlara en iyi bakımı ve tedaviyi sunan Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Yeni Bir Başlangıç projesi ile pek çok sahipsiz hayvanın yeni ailelerine kavuşmasını sağladı. Yılın 365 günü sokak hayvanlarının kent içindeki besleme kaplarına mama takviyesi yapmayı ihmal etmeyen Çorlu Belediyesi, pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı. Kimsesiz hayvanları besleyen vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı ve pandemi sürecinde evlere kapanması sebebiyle sokaktaki dostlarımıza besleme konusunda büyük bir titizlikle hareket eden belediye ekipleri hiçbir hayvanın aç kalmaması amacıyla büyük bir emek verdi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un da sayısız kez vurguladığı üzere hayvan dostu bir kent olan Çorlu 26 Ağustos Dünya Köpek Günü’nde de hayvanları unutmadı. Çorlu Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile geçici hayvan bakımevindeki sahipsiz hayvanları sahiplenerek ömür boyu sürecek dostluklar kurmaya davet etti.
Yayımlanan videoda, 26 Ağustos’ta bir iyilik yapın, hayvan barınağına gelin; ömrünü size adayacak dostunuzla tanışın çağrısında bulunan Çorlu Belediyesi, vatandaşlara kimsesiz hayvanları sahiplenerek onların hayatında büyük bir fark yaratmaya ve yeni bir başlangıç yapmalarına fırsat tanımaya davet etti. Hayat boyu bir can dostum olsun diyenlerin Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:25
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

İnan Eczanesi
Kapakli
Altınok Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Başar Eczanesi
Malkara
Gözde Eczanesi
Suleymanpasa
Gülçiftçi Eczanesi
Suleymanpasa
Merkez Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi
TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Özel Tekirdağ Bilgi Dünyası Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açıldı
Özel Tekirdağ Bilgi Dünyası Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.