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Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu için arsa devri yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu yapımı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak bin 186 metrekare arsa devretti.

Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu yapımı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak bin 186 metrekare arsa devretti. İnşaatın tamamlanmasının ardından yurt binasının yeniden Çorlu Belediyesi’ne devri gerçekleştirilecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 11 İlçeye Yurt ve Kreş Projesi kapsamında ilk yurt inşaatı Çorlu’da yapılacak. Çorlu Kız Öğrenci Yurdu için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt arasında gerçekleştirilen imza protokolü kapsamında Muhittin Mahallesinde 2522 ada 1 parselde yer alan bin 186 metrekare arsa bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üniversiteyi eğitim hayatlarını Çorlu’da gerçekleştirecek kız öğrencilere barınma imkanı sunacak olan yurt inşaatının 1 yıl içerisinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, inşaatın tamamlanmasının ardından yurt binasının yeniden Çorlu Belediyesi’ne devrinin gerçekleştirileceğini ifade etti.
Çorlu’nun modern bir kent olabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Sarıkurt, "Çorlu’muza üniversite eğitimi almak için gelen kız öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sıcak ve güvenli alanlarda yaşamalarına olanak sağlayacak imkânlar sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Proje çalışmaları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına gelen Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu inşaatı ise 2021 yılında yapılacak olan ihalenin ardından gerçekleştirilecek. Bu amaçla Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız protokol kapsamında şehrimize yeni bir öğrenci yurdu daha kazandırmış olacağız” dedi.

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