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Çorlu TSO fırsatçılara savaş açtı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Korona virüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarını arttırarak vatandaşları mağdur eden kişi ve kurumlara kaşı sessiz kalmayacaklarını ve hak ettikleri cezaları uygulayacaklarını söyledi.Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) bahane edilerek bazı ürünlerin fiyatlarında artış görüldüğünü aktaran Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğiz.

Çorlu TSO fırsatçılara savaş açtı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Korona virüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarını arttırarak vatandaşları mağdur eden kişi ve kurumlara kaşı sessiz kalmayacaklarını ve hak ettikleri cezaları uygulayacaklarını söyledi.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) bahane edilerek bazı ürünlerin fiyatlarında artış görüldüğünü aktaran Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğiz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

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Suleymanpasa
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