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Çorlu’da asfaltlama çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Acıbadem Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt serim ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.Kazımiye Mahallesi’nde yer alan Acıbadem Sokak’ta gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 850 tonluk alt dolgu malzemesi serimi yapıldı.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Acıbadem Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt serim ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.
Kazımiye Mahallesi’nde yer alan Acıbadem Sokak’ta gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 850 tonluk alt dolgu malzemesi serimi yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler asfalt serim ve kaldırım çalışmalarına başladı.
1 greyder, 1 beko-loder, 1 bobcat, 2 silindir, 1 finişer, 8 kamyon ile 1 su tankerinin kullanıldığı ve 30 personelin görev aldığı çalışmalarda Acıbadem Sokak’ta toplamda bin 150 ton sıcak asfalt serilirken kaldırım çalışmalarında ise kilit taşı, prizma taş ve farklı niteliklerde bordürler kullanıldı. Acıbadem Sokak tamamlanan çalışmalar sonunda yepyeni bir görünüme kavuştu.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarının hava şartları el verdiği sürece şehrin muhtelif noktalarında devam edeceği kaydedildi.

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