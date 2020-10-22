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Çorlu’da fabrikalara korona virüs denetimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığındaki heyet, ilçe sınırları içerisinde yer alan Türkgücü Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaları tek tek ziyaret ederek, fabrikalarda korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları yerinde denetledi.Türkgücü OSB’de yapılan denetim çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren ve denetimlerde hangi hususlara dikkat ettiklerini kaydeden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Yoğun katılımlı bir denetim gerçekleştirdik.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığındaki heyet, ilçe sınırları içerisinde yer alan Türkgücü Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaları tek tek ziyaret ederek, fabrikalarda korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları yerinde denetledi.
Türkgücü OSB’de yapılan denetim çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren ve denetimlerde hangi hususlara dikkat ettiklerini kaydeden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Yoğun katılımlı bir denetim gerçekleştirdik. Şu ana kadar ilçemizde 10 tane yoğun katılımlı denetim yaptık. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 7 gün 7 konu 7 denetim şeklinde bu hafta 7 ayrı denetim yapıyoruz. OSB denetimleri kapsamında Türkgücü OSB’ye geldik. Maske ve mesafe kurallarına uyulduğunu gördük. İşletme sahibi ile yaptığımız görüşmede bu işletmede şu ana kadar hiç pozitif vaka olmamış bu da şunu gösteriyor alınan tedbirlere eğer ciddi bir şekilde alınırsa hem bulaş olmuyor hem pozitif vaka olmuyor kurallarına uyan işçilere ve fabrika sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan denetimlerde eksik tespit edilmesi durumunda uygulanan cezalarla ilgili olarak bilgiler veren Kaymakam Sarılı, “Bu konuda biz işletmelerimize şunu yapıyoruz. Birincisinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre uyarıyoruz. İkincisinde aynı kurallara riayet etmeyen işletmeler olursa 3 bin 150 TL ceza uyguluyoruz. Yaptığımız üçüncü denetimde hala bu kurallara uymuyorlarsa 1 ila 3 gün arasında kapatma cezası verebiliyoruz.
Kaymakam Sarılı, kurallara uyulduğunda pandemi ile mücadelenin başarılı olduğunu söyledi.
52 fabrikanın faaliyet gösterdiği Türkgücü OSB’deki denetimler gün boyu devam etti.

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