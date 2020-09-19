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Çorlu’da Gaziler Günü kutlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilmesinin 99.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilmesinin 99. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı, Çorlu Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi çelenklerin sıra ile anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ve pandemi dönemi nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu programa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Recep Kayacı, gaziler derneği üyeleri, askeri erkan ve protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

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