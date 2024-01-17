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Çorlu'da halk eğitim merkezi kursiyerleri Gazze için battaniye dikiyor

AA AA
17.01.2024 15:42 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerleri Filistinliler için battaniye üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında Çorlu Halk Merkezindeki kursiyerler battaniye üretmeye başladı.

Giyim üretim teknolojileri kursu usta öğreticilerinin tasarımlarını yaptığı ürünler, 50 kursiyer tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından Gazze'ye gönderilecek.

HEDEF 1000 BATTANİYE ÜRETMEK

Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Ersöz, AA muhabirine, dikim atölyesinin son günlerde çok kıymetli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Projeye 1000 battaniye hazırlayarak destek vereceklerini ifade eden Ersöz, hedef sayıya birkaç gün içinde ulaşacaklarını belirtti.

Kursiyerlerinin canla başla çalıştıklarını anlatan Ersöz, "Dikiş Makineleri Gazze İçin Çalışıyor adı altında başlattığımız bu çalışmada Çorlu olarak bizler de ülke genelinde 30'un üzerinde olgunlaşma enstitüsü ve bine yakın halk eğitim merkezi gibi destek veriyoruz. Atölyemizde iki grup halinde 50 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Kış şartlarını düşünerek ekibimiz geciktirmeden, gece gündüz demeden Gazze'deki Müslüman kardeşlerine ulaştırmak için çalışıyor." diye konuştu.

Ersöz, büyük bölümü tamamlanan battaniyelerin paketlenmeye başlandığını, hedef sayıya ulaşıldığında bunları Mersin'e göndereceklerini, oradan da diğer yardımlarla Gazze'ye gideceğini aktardı.

Dikim atölyesi usta öğreticisi Esra Çelik de Gazze'ye yardım kampanyasına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Acıların bir an önce son bulmasını diliyorum. Gazze'deki kardeşlerimiz üşümesin diye çalışıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Eğitim Merkezi kampanya

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