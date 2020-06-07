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Çorlu’da jet çözüm ekibi yollarda

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi, yollarla ilgili müdahale gerektiren sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla jet çözüm ekibi projesini hayata geçirdi.Çorlu sınırları içerisindeki yollarda yaşanan sorunlar için göreve başlayan Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı jet çözüm ekibi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Çorlu’da jet çözüm ekibi yollarda

Çorlu Belediyesi, yollarla ilgili müdahale gerektiren sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla jet çözüm ekibi projesini hayata geçirdi.
Çorlu sınırları içerisindeki yollarda yaşanan sorunlar için göreve başlayan Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı jet çözüm ekibi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Vatandaşların yollarla ilgili taleplerini dikkate alarak harekete geçecek ekipler, Çorlu Belediyesi sorumluluk alanında yer alan sokak, cadde ve bulvarlarda ortaya çıkan sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak üzere çalışmaya hazır olarak bekleyecek.

Vatandaş taleplerine jet çözüm
WhatsApp uygulaması ile 0533 020 59 59 numaralı telefondan jet çözüm ekibine ulaşabilecek olan vatandaşlar, Çorlu Belediyesi’nin sınırları içerisindeki yollarda yaşanan asfalt sorunlarının fotoğrafını çekerek konum bilgisi ile yolladıklarında ekipler en kısa sürede söz konusu adrese ulaşarak çalışmalara başlayacak ve talepler en kısa sürede karşılanmış olacak.

Çorlu’da jet çözüm ekibi yollarda

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