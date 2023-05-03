Çorlu’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Bağlariçi 4. Sokak üzeri Aydınevler Sokak kesişiminde meydana geldi. Ahmet Piriştina Caddesi istikametine seyreden Serbay A.’nın kullandığı 34 FFZ 017 plakalı motosiklet, Aydınevler Caddesi’ne saparken devrildi.

Kaza sonrası sürücü Serbay A’nın arkasında yolcu olarak bulunan Emir T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Serbay A., bir aracın geçişi esnasında çarpışmamak için dengesini kaybederek kaza yaptığını öne sürdü.

