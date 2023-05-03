YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Çorlu’da motosiklet kazası: 1 yaralı

03.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlariçi 4. Sokak üzeri Aydınevler Sokak kesişiminde meydana geldi. Ahmet Piriştina Caddesi istikametine seyreden Serbay A.’nın kullandığı 34 FFZ 017 plakalı motosiklet, Aydınevler Caddesi’ne saparken devrildi.

Kaza sonrası sürücü Serbay A’nın arkasında yolcu olarak bulunan Emir T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Serbay A., bir aracın geçişi esnasında çarpışmamak için dengesini kaybederek kaza yaptığını öne sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ’da sağanak yağmur altında 1 Mayıs kutlamasıTekirdağ’da sağanak yağmur altında 1 Mayıs kutlaması
Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttıErzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttı
Tarihi Emet Han’ında restorasyon çalışmaları başlıyorTarihi Emet Han’ında restorasyon çalışmaları başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:59
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Akman eczanesi
Cerkezkoy
Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Şahin eczanesi
Malkara
Duygu eczanesi
Suleymanpasa
Doğuş eczanesi
Corlu
Güneş eczanesi
Ergene
Doğan eczanesi
Hayrabolu
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.