YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu’da sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi: 3 yaralı

Çorlu’da sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi: 3 yaralı

29.11.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorlu’da iki ayrı mahallede meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüsteki 2 genç hafif yaralandı.
Kaza, Havuzlar Mahallesi Türkgücü yolu üzeri Beşkavaklar mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden D.D. idaresindeki 59 YG 576 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp savrularak, karşı yönden gelen E.G.’nin kullandığı 34 GJ 1941 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpışma sonrası yoldan çıkan minibüs, tel çitlere çarparak durabildi. Kazada sürücü E.G. ve araçta yolcu olarak bulunan S.D. hafif yaralandı. Yaralı iki genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN İTFAİYE VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÇIKARDI

Diğer kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta meydana geldi. Şebnem Sokak’tan çıkış yapan Meltem K. idaresindeki 59 ZK 787 plakalı araç ile Hikmet G. yönetimindeki 59 T 551 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan taksi şoförü Hikmet G. olay yerine gelen itfaiye ve sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sağanak yağışın aralıklarla 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, yağışlı havalarda kazaların sıklıkla yaşandığını ifade ederek sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ’da işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandıTekirdağ’da işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Tokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldıTokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldı
112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı
Anahtar Kelimeler:
kaza

Tekirdağ Namaz Vakitleri 29 Kasım Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:06
Öğle
13:03
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:15
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.