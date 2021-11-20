Çorlu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlü ekipleri, Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
İlçedeki 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 kilo 343 gram madeni külçe, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili S.B, Z.B. ve H.B. gözaltına alındı.
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