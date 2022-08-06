YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden "Rojen" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden "Rojen" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

06.08.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden "Rojen" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı Rojen gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere dün hareket eden "Rojen" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim yapılacak.

Denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam etmesi öngörülüyor.

Bu arada, Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı geminin de akşam saatlerinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktıMüşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaretFener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret
Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer ettiGiresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul tahıl

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Efsane Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.