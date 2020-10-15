YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay

Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay

ÇORUM HABERLERİ  | 15.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Çorum’a yapılması planlanan adliye ek binasına Adalet Bakanlığı’ndan onay çıktı.AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklama da, Adliye Sarayı yanına inşa edilecek ek binanın yerinin Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını ifade etti.Ahlatcı, projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay

Çorum’a yapılması planlanan adliye ek binasına Adalet Bakanlığı’ndan onay çıktı.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklama da, Adliye Sarayı yanına inşa edilecek ek binanın yerinin Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını ifade etti.
Ahlatcı, projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sanayi esnafından belediyeye destek
Sanayi esnafından belediyeye destek

Çorum Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
12:31
İkindi
15:36
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Çorum Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Seçil Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
Osmancık'ta 83 kiloluk yayın balığı amatör balıkçıyı öldürüyordu
Osmancık'ta 83 kiloluk yayın balığı amatör balıkçıyı öldürüyordu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.