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Çorum Belediye Başkanı Aşgın maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı

ÇORUM HABERLERİ  | 28.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Aşgın maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir aylık maaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bağışladı.

Aşgın'ın bağışladığı maaşıyla alınan bebek bezi ve mamalar, Çorum Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gıda Bankasında Aşgın'ın bağışıyla temin edilen ürünleri teslim aldı.

Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla bazı vatandaşların ekonomik yönden sıkıntı yaşadığını söyledi.

Belediye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan mağdur vatandaşlara yardım götürmek için seferberlik başlattıklarını dile getiren Candan, "Salgın nedeniyle oluşan muhtaçlık durumları ve yaklaşan ramazan dolayısıyla yeni tedbirler almamız gerekti. Bu çerçevede yardım yapabilecek, ekonomik durumu elverişli vatandaşlardan yardım talep edeceğiz. Bu anlamda Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın da destek sürecini başlatmak ve bu konuda örnek olmak amacıyla bir aylık maaşını Gıda Bankasına bağışladı." diye konuştu.

Gıda Bankasından 8 binden fazla ailenin yararlandığına işaret eden Candan, "En acil ihtiyaç, bebek bezi ve maması. Bu nedenle Başkanımızın bağışıyla bebek bezi ve mama tedarik ettik. Pazartesi gününden itibaren vatandaşları yardım yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Candan, Türk milletinin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışıyla dünyanın neresinde sıkıntı varsa oraya yardım elini uzattığını, kendi komşusuna da yardım etmekten geri durmayacağından emin olduklarını vurguladı.

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