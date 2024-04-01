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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Yeniden Çorum’da sevgi kazandı, barış kazandı, kardeşlik kazandı”

İHA İHA
01.04.2024 08:15
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeniden Çorum’da sevgi kazandı. Yeniden Çorum’da barış kazandı. Yeniden Çorum’da kardeşlik kazandı. Bunun için rabbime hamd ediyorum. Şükrediyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Yeniden Çorum’da sevgi kazandı, barış kazandı, kardeşlik kazandı”

Çorum’da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.
Kesin olmayan 122 bin geçerli oya göre; merkezde Cumhur İtifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın yüzde 40.79, (52 bin 815) CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu yüzde 36.81 (47 bin 809) Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç yüzde 14.46, (18 bin 823) İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin yüzde 1.71, (2bin 235), Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Bedii Onan yüzde 1.65 (2 bin 156) Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık yüzde 1.44 (bin 881) oy aldı.

Tekrar belediye başkanı seçilen Başkan Aşgın, tarihi taş binada halka hitap etti. Eşi Feyza Aşgın, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Vahit Kayrıcı, Cumhur ittifakı il başkanları ile vatandaşları rabia ve bozkurt işareti ile selamlayan Aşgın, kısa bir konuşma yaptı.

“Durmak yok yola devam. Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan. Önümüzde Devlet Bahçeli. Önümüzde Mustafa Destici. Allah’ın izniyle durmadan, yorulmadan, usanmadan aynen 5 yılda olduğu olduğu gibi hakkın rızası, halkın duası dışında dünyevi hiçbirşeyi önümüze hedef koymadan aşk ile, muhabbetle yola revan oluyoruz. Aşkınan koşan yorulmaz. Gece-gündüz demeden bu aziz millete Ali olarak, adaletten ayrılmayarak yine Allah için doğru işi güzel işi yapmaya gayret göstererek durmadan usanmadan koşacağız” ifadelerini kullandı.

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