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  4. Çorum Belediyesi KKTC'nin Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü yapacak

Çorum Belediyesi KKTC'nin Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü yapacak

21.08.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yürüttüğü Pile-Yiğitler Yolu Projesi'yle gündeme gelen Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını bildirdi.

Aşgın, sosyal medya hesabından "Geliyoruz kardeşim, yalnız değilsiniz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Beyarmudu Belediyesi ile imzalanacak protokol için en kısa sürede bölgeye gideceklerini belirtti.

Her koşulda Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"KKTC'de yaşanan ve kardeşlerimizin sonuna kadar haklı olduğu olaylarda kardeş şehir protokolü imzalama kararı aldığımız Beyarmudu'nun kahraman Belediye Başkanı Bülent Bebek, damarlarındaki asil kanın gereğini BM askerlerinin karşısında en önde durup, 'O araçlar kalkmazsa ezip geçerim.' diyerek yerine getirmiş. Gurur duyduk. Belediye Meclis kararı ve Bakanlık onayları tamam, şimdi en kısa sürede Beyarmudu'na, KKTC'ye, kardeşlerimizin yanına gidiyor, kardeşliğin gereğini yapıyor, kardeşliğimizi de törenle resmiyete kavuşturuyoruz. Her şart ve koşulda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz."

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Çorum çorum belediyesi kktc

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