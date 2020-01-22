YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Belediyesi’nde kar mesaisi

Çorum Belediyesi’nde kar mesaisi

ÇORUM HABERLERİ  | 22.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, karla mücadele ekipleri kar yağışı sonrası yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını ara sokaklarda da tamamladı.Belediye, ana arterlere yapılan ilk müdahalenin ardından ara sokaklar, okul etrafları ve yüksek kesimlerde de yaptığı kar temizleme çalışmalarını da sonlandırdı.

Çorum Belediyesi, karla mücadele ekipleri kar yağışı sonrası yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını ara sokaklarda da tamamladı.
Belediye, ana arterlere yapılan ilk müdahalenin ardından ara sokaklar, okul etrafları ve yüksek kesimlerde de yaptığı kar temizleme çalışmalarını da sonlandırdı. Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada 9 kepçe ve 3 greyderin katıldığı çalışmaların şehrin tüm noktalarına ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada "Ara sokaklardaki kar birikintilerini de kaldırdık. Ekiplerimiz tarafından toplanan karlar boş alanlara toplandı" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacakÇankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak
Çorum Belediyesi’nden yaban hayvanlarına yemÇorum Belediyesi’nden yaban hayvanlarına yem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Çorum Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:52
Öğle
12:57
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Çorum Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Bilgin Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Yılbaşı gecesi çalışanları bu yılda unutmadılar

Yılbaşı gecesi çalışanları bu yılda unutmadılar

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.