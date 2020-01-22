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Çorum Belediyesi’nden yaban hayvanlarına yem

ÇORUM HABERLERİ  | 22.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını ve yabani hayvanları için doğaya düzenli olarak yem bırakıyor.Çorum Belediyesi sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonu ve beslenmesinin yanı sıra yaban hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını ve yabani hayvanları için doğaya düzenli olarak yem bırakıyor.
Çorum Belediyesi sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonu ve beslenmesinin yanı sıra yaban hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kar yağışı ile birlikte sokak hayvanları ve yabani hayvanların yaşam şartlarının daha güçleştiğini, bu nedenle de Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yabani hayvanların uğrak yerleri olarak bilinen yerlere yem bıraktıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Aşgın, "Asırlar öncesinden söylenen Hz. Ömer’in ’Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler’ sözü bizim inancımızda insana verilen değerin yanı sıra diğer canlılara da ne kadar kıymet verilmesi gerektiğini göstermektedir. Biz de kendimize şiar edindiğimiz bu inanç gereği kuşlar için buğday serpiyor, sokak hayvanlarını besliyor ve diğer yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıyoruz." diye konuştu.

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