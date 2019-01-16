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Çorum'da atmaca donmuş halde bulundu

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YAŞAM  | 16.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

Soğuklar yurdu adeta esir aldı. Geçtiğimiz gün Van'da donarak telef olan tilkiden sonra bugün de Çorum’da bir atmaca donmuş olarak bulundu.

Çorum'da atmaca donmuş halde bulundu

İlginç olay, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. Köy camisinin bahçesinde kanatları açık bir şekilde donmuş olarak bulunan atmaca, görenlerin yüreklerini burktu. Son günlerde il genelinde etkili olan Sibirya soğukları hem insan hem de yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

VAN'DA SOĞUK HAVA TİLKİNİN DONMASINA NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün de Van’ın Çaldıran ilçesinde geceleri sıfırın altında 35 dereceye kadar düşen soğuklar nedeniyle bir tilki donmuş halde bulunmuştu.

VAN DONAN TİLKİ

(İHA-DHA)

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çorum atmaca donmak Tilki Van

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