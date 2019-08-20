Çorum'da halk otobüsü 5 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

Kaza, Hürriyet Parkı yanında oldu. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Alperen Taha Kekillioğlu adlı çocuğa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi kaldırımın kenarına düştü. Ölümden dönen çocuk daha sonra annesiyle birlikte olay yerine çağrılan ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza sırasında otobüsün yaptığı ani fren sonucu otobüs içerisinde savrulan iki çocukta anneleri tarafından sağlık görevlilerine gösterildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)
Kayaların arasındaki gizem! Hititler'e kadar uzanıyor
5 bin yıllık şehir ortaya çıktı!Türk arkeologlardan tarihi keşif
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum