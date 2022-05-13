YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Kırkdilim tünellerindeki çalışmalar sürüyor

Çorum Kırkdilim tünellerindeki çalışmalar sürüyor

13.05.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Kırkdilim tünellerindeki çalışmalar sürüyor

ÇORUM (AA) - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T2 ve T3 tünellerinin kazısının bittiği, T1 tünelinde ise kazı destek çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Silov, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

Bu tünellerden 1553 metre uzunluğundaki T3 tünelinde kazı destek çalışmaları ve beton imalatlarının tamamlandığına işaret eden Silov, "T2 tünelinde de kazı destek çalışmaları tamamlanmış, nihai beton çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelmiştir. Beton imalatına yakında yeniden başlanacak. Çok kısa sürede orada da çalışma başlatmaya çalışıyoruz." dedi.

T1 tünelinde daha önce heyelan meydana geldiğini hatırlatan Silov, şunları kaydetti:

"T1 tünelinde kazı destek çalışmaları yüzde 95 seviyesine gelmiştir. Burada da bugün itibarıyla çalışmalarımız başlamıştır. Bu yıl içinde ışık görünür. Heyelanla ilgili jeoteknik raporlarımız tamamlandı. Genel müdürlükten onaylanmış, aç kapı yapısı projelendirildi. İnşallah kısa sürede orayı da başlatmayı düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısındaAdana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söylediÖzel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
19:54
Yatsı
21:31
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.