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Çorum Kırkdilim'deki üçüncü tünelde ışık yıl sonu görünecek

26.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Kırkdilim'deki üçüncü tünelde ışık yıl sonu görünecek

ÇORUM (AA) - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T2 ve T3 tünellerinde kazının tamamlandığı, T1 tünelinde ise yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini anlatan Silov, projenin Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını söyledi.

Proje kapsamında 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını belirten Silov, "Bu tünellerden T3 tüneli kazı destek ve nihai beton işlerinin yüzde 100'ü tamamlandı. T2 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 100 tamamlandı, beton imalatları yüzde 75 seviyesinde. T1 tünelinde ise kazı çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacağız, inşallah ışık görünecek." dedi.

Silov, T1 tüneli çıkışında heyelan meydana geldiğini aktararak, "Şev desteklemesi yapıldığı halde heyelan oluştu. Şu anda hem genel müdürlüğümüz hem bölge müdürlüğümüz çalışma yapıyor. Daha sonra belki sondaj çalışması yapılacak. Orada hareketi önceden gördüğümüz için tedbir almıştık, sıkıntı olmadan orayı çözeceğiz. Heyelan, tüneldeki çalışmaları etkilemeyecek." diye konuştu.

Bölgedeki heyelandan ötürü Kırkdilim'in henüz trafiğe açılamayacağına dikkati çeken Silov, "Heyelanla ilgili jeoteknik raporlar hazırlanıyor. T1'in kazı desteği bittikten sonra nihai beton işleri var. Heyelan da var. Sanırım çalışmalar bir yıl daha sürecek. İnşallah 2022'nin sonuna doğru tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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