Çorum Müzesinin özel misafirleri tarihi "uygulamalı" öğreniyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'da lisede öğrenim gören özel öğrenciler, müzedeki uygulamalı eğitim atölyesinde el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğinde, kentteki engelli öğrencilerin psikomotor (bireyleri çevreleri hakkında bilgi edinmeye yönlendiren hareket görevleri) ve bilişsel gelişimini artırmak amacıyla "Özel Kalplerin Hitit Atölyesi Projesi" hayata geçirildi.

Okul Müdürü Can Fırat Şahin ve öğretmenlerin gözetiminde Çorum Müzesine gelen 13 özel öğrenci, vitrinlerde sergilenen eserleri inceledi.

Hititler hakkında bilgi aldıktan sonra mühür ve kil tablet yapımını öğrenen özel öğrencilere, proje kapsamında uygulama atölyelerinde 4 gün boyunca çeşitli eğitimler verildi.

Özel öğrencilerin yaptığı kil tablet, mühür ve heykeller, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Çorum Müzesinde sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, AA muhabirine, Çorum Müzesi Çocuk Eğitim Atölyesinin, Türkiye'de yatılı eğitim veren tek müze olduğunu söyledi.

Atölyede 2011'den bu yana Türkiye'nin her yerinden gelen çocuklara eğitim verildiğini anlatan Bektaş, eğitim atölyelerinde çalışma ve sergileme alanları ile Hitit köyü drama salonu ve 20 yatak kapasiteli yatakhane bulunduğunu belirtti.

Atölyeye gelen öğrencilere müzik, resim, kil tablet yapımı gibi eğitimler verdiklerini dile getiren Bektaş, "Öğrencilere Çorum Müzesini gezdiriyoruz, çünkü içerideki eserleri tanımadan atölye çalışması yapmak doğru değil. Çocukların becerilerine göre malzeme seçip çalışmalara başlıyoruz." dedi.

Atölyede ilk kez özel öğrencileri ağırladıklarına dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti:

"Özel öğrencilerimiz müze vitrinlerinde gördükleri tarihi eserleri kilden canlandırmaya çalışacak. Proje, özel öğrencilerin gelişimi açısından önem taşıyor. Öğrencilerle hem müzemizde hem atölyede birlikte vakit geçiriyoruz. Özel öğrencilerimizin diğer öğrencilerimiz gibi çevrelerinin farkında olduklarını, tarihi bilince sahip olduklarını, değişen dünyayı fark ettiklerini görüyoruz."

