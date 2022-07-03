YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. "Çorum olayları"nın 42. yılında, hayatını kaybedenler anıldı

"Çorum olayları"nın 42. yılında, hayatını kaybedenler anıldı

03.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çorum olayları"nın 42. yılında, hayatını kaybedenler anıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 42 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Emekli-Sen Temsilcisi Hikmet Aydın, burada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan olayların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için anma etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Çorum'da yaşananların unutulmaması için bir anıt yapılmasını talep ettiklerini aktaran Aydın, ayrıca olaylara ilişkin dosyaların yeniden açılıp suçluların tespit edilmesini ve yargılanmasını istediklerini belirtti.

Çorum olaylarının mezhep çatışması olmadığını ifade eden Aydın, "Fakat bu katliamı planlayanlar, bugün böyle algılanmasını istedi. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce Alevi ve Sünni, bu ilde aynı sokakta, aynı mahallede yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bu ayrım körüklendi ve kullanıldı." dedi.

Kahramanmaraş, Sivas ve Çorum'daki olayların planlı şekilde hayata geçirildiğini savunan Aydın, "Bunun nedenlerinden biri, ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirmek. Toplumsal muhalefeti sindirmek ve bölmek için yapılmıştır. 12 Eylül askeri cuntasına giden yolların taşları bu katliamlarla döşenmiştir." diye konuştu.

Başbağlar Katliamı, Uludere olayı ve Ankara garı saldırısının failleri ve planlayanlarının ortaya çıkarılmadığını iddia eden Aydın, "Bütün bu katliamlar insanlık suçudur. Bu katliamlarla yüzleşmeden ileride olacak katliamların önü alınamaz." ifadesini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise Anadolu'da bir daha bu tür olayların yaşanmaması ve birlikte yaşamayı savunmak üzere Çorum'da bulunduklarını dile getirdi.

Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe'nin yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandıÇorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Tokat'ta minibüsün çarptığı yaya öldüTokat'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Çorum anma

Çorum Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:10
Sabah
05:07
Öğle
12:49
İkindi
16:48
Akşam
20:22
Yatsı
22:10
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.