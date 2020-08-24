YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum onkoloji merkezi’nin temeli Eylül ayında atılacak

Çorum onkoloji merkezi’nin temeli Eylül ayında atılacak

ÇORUM HABERLERİ  | 24.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Merkezi’nin temelinin atılacağı tarih belli oldu.Sağlık alanındaki hizmetlerin Çorum’a kazandırılmasında büyük katkıları bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Onkoloji Merkezi’nin Çorum’a kazandırma konusunda da yoğun çaba harcıyor.Onkoloji Merkezi ile ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda inşaatın başlayacağı tarih de belirlendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Merkezi’nin temelinin atılacağı tarih belli oldu.
Sağlık alanındaki hizmetlerin Çorum’a kazandırılmasında büyük katkıları bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Onkoloji Merkezi’nin Çorum’a kazandırma konusunda da yoğun çaba harcıyor.
Onkoloji Merkezi ile ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda inşaatın başlayacağı tarih de belirlendi. Alınan karar doğrultusunda 01 Eylül 2020 salı günü 14.00’te Onkoloji Merkezi için ilk kazma vurulacak.
Milletvekili Ceylan’ın Onkoloji Merkezi’nin inşaatı ile ilgili olarak düzenlediği toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Özel İdare İl Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
Çorlu’da 268 ton asfalt serildi
Çorlu’da 268 ton asfalt serildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Kayserispor’un yeni sezon formaları
Kayserispor’un yeni sezon formaları

Çorum Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:53
Öğle
12:48
İkindi
16:32
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Çorum Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu
Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.