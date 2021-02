Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa yatırıldı

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi, TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın başkanlığında Çorum’un tarım ve hayvancılığının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Çorum Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda Milletvekili Ceylan ve genel müdürler önce Çorum’daki kuruluşların temsilcilerini dinleyerek bilgi sahibi oldu. İlk olarak Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya söz aldı. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın her zaman ve her konuda kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Kaya, "Milletvekilimiz Çorum tarım ve hayvancılığı konusunda 24 saat emeğini bizden esirgemiyor. Kendisine Çorum üreticisi adına teşekkür ederim. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüze ve Hayvancılık Genel Müdürümüze de bizlere Ankara’da her türlü desteği sağladıkları için vekilimin huzurunda teşekkürlerini iletiyorum” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve genel müdürleri misafir etmekten onur duyduğunu söyleyerek, Çorum için faydalı bir görüşme olacağına inandığı kaydetti. Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, “Tarım ve hayvancılık konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederim, ayrıca genel müdürlerimiz bizlere Ankara’da yanlarına gittiğimiz zaman her türlü ilgi ve alakayı gösteriyorlar, sorunlarımızla birebir ilgileniyorlar, burada kendilerini misafir ettiğimiz için gururlandık. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.