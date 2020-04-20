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Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

ÇORUM HABERLERİ  | 20.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

ÇORUM (AA) - Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamındaki vaka sayısını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla il genelinde toplam bin 993 kişiye test uygulandı, 103 pozitif vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti.

Hastanelerde tedavi gören 75 kişinin taburcu olduğu kentte, ikisi yoğun bakımda, biri solunum cihazına bağlı olmak üzere toplam 23 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Açıklamada, iki kişinin de evde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

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