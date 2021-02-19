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Çorum Valisi Çiftçi, 2 kişinin KYK yurdundaki karantinasının devam ettiğini söyledi

19.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Çorum Valisi Çiftçi, 2 kişinin KYK yurdundaki karantinasının devam ettiğini söyledi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğünü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anımsattı.

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masrafların tahsil edildiğini belirtti.

3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan bu kişilerin haklarında suç duyurusunda da bulunulduğunu hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"2 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 8 bin 981 iş yeri ve kişiler, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 3 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 111 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

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