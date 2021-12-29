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Çorum Valisi Çiftçi ile Belediye Başkanı Aşgın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Valisi Çiftçi ile Belediye Başkanı Aşgın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiftçi, AA Çorum Bürosunu ziyaret ederek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğraflarına oy veren Çiftçi, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

Çiftçi, fotoğrafları seçkiye giren muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Sözle anlatılması gereken birçok konunun fotoğraflarla başarılı şekilde anlatıldığını belirten Çiftçi, "Fotoğrafın bir sanat olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansımıza da 101'inci yılında nice hayırlı hizmetler diliyorum." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın da makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarını seçen Aşgın, spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" karesini tercih etti.

Aşgın, 2021 yılında yaşanan üzücü olayların AA'nın objektiflerine yansıdığını belirterek, 2022'nin daha mutlu ve eğlenceli fotoğrafların çekileceği bir yıl olmasını temenni etti.

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