YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Valisi Çiftçi'den "tedbirlere uyun" çağrısı:

Çorum Valisi Çiftçi'den "tedbirlere uyun" çağrısı:

ÇORUM HABERLERİ  | 01.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

"Özellikle ağustos ayı içinde vaka sayılarında bir artış oldu. 26 Temmuz'a kadar 5 vefatımız varken, bu tarihten itibaren vefat sayımız hızla arttı" - "Çorum halkımızı, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hastanemizin de sağlık sisteminin de belli bir kapasitesi var"

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirterek, "Çorum halkımızı, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum." dedi.

Çiftçi, Sağlık Bakanlığınca Çorum'da inşa edilecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımına başlanması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini, bu kapsamda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini söyledi.

Son dönemde Çorum'daki vaka sayılarının arttığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Özellikle ağustos ayı içinde vaka sayılarında bir artış oldu. 26 Temmuz'a kadar 5 vefatımız varken, bu tarihten itibaren vefat sayımız hızla arttı. Çorum halkımızı, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hastanemizin de sağlık sisteminin de belli bir kapasitesi var. Tedbirlere uyulursa bu belanın da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor

Çorum Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
12:45
İkindi
16:25
Akşam
19:20
Yatsı
20:43

Çorum Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Damla Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Milletvekili Ceylan’dan engelli genç kıza tekerlekli sandalye
Milletvekili Ceylan’dan engelli genç kıza tekerlekli sandalye
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çorum onkoloji merkezi’nin temeli Eylül ayında atılacak
Çorum onkoloji merkezi’nin temeli Eylül ayında atılacak
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.