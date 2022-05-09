YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'a 60 üniteli diş hastanesi inşa edilecek

Çorum'a 60 üniteli diş hastanesi inşa edilecek

09.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'a 60 üniteli diş hastanesi inşa edilecek

ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kentte inşa edilecek diş hastanesinin ihalesinin 29 Nisan'da yapıldığını bildirdi.

Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, sağlık yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Çorum'da yeni bir diş hastanesi yapılması sözünü verdiklerini hatırlatan Ceylan, "Mevcut hastanenin karşısındaki alanda diş hastanesini inşa edeceğimizi söylemiştik. İlk önce yapılan çalışmalarda zeminde sıkıntı bulunduğu için yeni bir alana karar verildi. Yine hastanemizin karşısında, daha önce futbol sahası olan, şimdi de ikinci el oto pazarı olarak kullanılan 20 bin metrekare alanda, içinde 60 ünitesi olan, 60 doktorun çalışacağı, bir ameliyathanesinin olacağı, iki lokal girişim odası, yataklı servisi, bir protez laboratuvarı, röntgen odaları ile halkımıza hizmet edecek diş hastanesi inşa edeceğiz. Hastanemizin ihalesi 29 Nisan'da yapıldı." dedi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarının başlayacağını dile getiren Ceylan, "Sağlık sektöründe dışarıya sevki bitirmek ve dışarıdan sevk alma iddiasındaydık. Şu anda Çorum'daki hastanemize yüzde 30 civarında dışarıdan sevk alıyoruz. Bu da en azından sağlık alanında nereye geldiğimizin göstergesidir. İnşallah ihale sonuçlandıktan sonra temelini atıp, halkımızın hizmetine sunacağız ve Çorum'daki dişle ilgili sevk oranını sıfıra indirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandıAdana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandıDiyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:23
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
19:50
Yatsı
21:25

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazartesi

Kule Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Özkan Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.