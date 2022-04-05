YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

05.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1500 yatak kapasiteli İskilipli Atıf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan 1062 üniversite öğrencisinden 11'i, bulantı ve kusma şikayetiyle farklı saatlerde yurt müdürlüğüne başvurdu.

Yurt binasına çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenciler, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Açıklamada, "Söz konusu öğrencilerimizin tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Konu ile ilgili Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup, süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Kırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildiKırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildi
İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezasıİstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası
Anahtar Kelimeler:
KYK Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:08
Öğle
12:47
İkindi
16:25
Akşam
19:17
Yatsı
20:40

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.