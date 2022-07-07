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Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu

07.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu

Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde arazide başından silahlı vurulmuş bulunan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çamlıgüney köyünde çobanlık yapan bir kişi, hayvan otlattığı sırada arazide E.Ş.T'yi (13) hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamadı. Durumdan haberdar olan ailesi, bunun üzerine yaralı çocuğu ambulansın olduğu yere atla götürdü.

Sağlık ekiplerince başından silahla yaralandığı belirlenen çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.Ş.T, buradaki müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun evinden sabah saatlerinde hayvan otlatmak üzere ayrıldığı, bulunduğu yerde tabanca da olduğu öğrenildi.

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Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu

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