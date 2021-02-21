YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5.1 milyon liralık yem desteği yapıldı

Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5.1 milyon liralık yem desteği yapıldı

21.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5.1 milyon liralık yem desteği yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5 milyonun üzerinde yem desteği yapıldığını açıkladı.Çorum’un sanayinin yanısıra Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, tarım alanında devletin sağladığı katkılardan Çorumlu çiftçilerin de yararlanmasına çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5 milyonun üzerinde yem desteği yapıldığını açıkladı.
Çorum’un sanayinin yanısıra Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, tarım alanında devletin sağladığı katkılardan Çorumlu çiftçilerin de yararlanmasına çalıştıklarını ifade etti. Tarıma verilen desteklerle çiftçinin hem ürün çeşit ve verimini artırdığını, hem de gelirini yükselttiğini dile getiren Ahmet Sami Ceylan, yapılan desteklerden birinin de özellikle hayvancılıkla uğraşan ve yonca, korunga, fiğ ve slajlık mısır ekimi yapan çiftçilere verilen yem desteği olduğunu kaydetti. 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin geçen haftadan başlayarak hesaplara yatırıldığını belirten Ceylan, hububat desteği çerçevesinde 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira ödendiğini ifade etti.
Milletvekili Ceylan, bir kısmı 12 Şubat, bir kısmı da 19 Şubat tarihinde olmak üzere 68 bin dekar alanda yonca, korunga, fiğ ve slajlık mısır ekimi yapan 2 bin 500 Çorumlu çiftçiye 5.1 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti. AK Parti olarak her zaman çiftçinin destekçisi olduklarına vurgu yapan Ceylan, yapılan ödemelerin üreticiye ve çiftçiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:59
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Çorum Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Binevler Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek

Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek

Osmancık’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Osmancık’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Ehliyet sınavları Osmancık ve Sungurlu’da yapılacak

Ehliyet sınavları Osmancık ve Sungurlu’da yapılacak

Kaymakam Akpay kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Akpay kontrol noktalarını ziyaret etti

Çorum'da doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz parti yapıldı

Çorum'da doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz parti yapıldı

Çorum'da doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz parti yapıldı

Çorum'da doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz parti yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.