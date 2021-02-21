Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5.1 milyon liralık yem desteği yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da 2 bin 500 çiftçiye 5 milyonun üzerinde yem desteği yapıldığını açıkladı.

Çorum’un sanayinin yanısıra Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, tarım alanında devletin sağladığı katkılardan Çorumlu çiftçilerin de yararlanmasına çalıştıklarını ifade etti. Tarıma verilen desteklerle çiftçinin hem ürün çeşit ve verimini artırdığını, hem de gelirini yükselttiğini dile getiren Ahmet Sami Ceylan, yapılan desteklerden birinin de özellikle hayvancılıkla uğraşan ve yonca, korunga, fiğ ve slajlık mısır ekimi yapan çiftçilere verilen yem desteği olduğunu kaydetti. 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin geçen haftadan başlayarak hesaplara yatırıldığını belirten Ceylan, hububat desteği çerçevesinde 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira ödendiğini ifade etti.

Milletvekili Ceylan, bir kısmı 12 Şubat, bir kısmı da 19 Şubat tarihinde olmak üzere 68 bin dekar alanda yonca, korunga, fiğ ve slajlık mısır ekimi yapan 2 bin 500 Çorumlu çiftçiye 5.1 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti. AK Parti olarak her zaman çiftçinin destekçisi olduklarına vurgu yapan Ceylan, yapılan ödemelerin üreticiye ve çiftçiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

