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Çorum’da 2 çocuk bıçakla yaralandı

04.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Çorum’da 2 çocuk bıçakla yaralandı

Alınan bilgiye göre E.F.Y. (17) ve M.A. (16), A.A. (18) ve K.Ç. (16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasındaki parkta tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada E.F.Y. ve M.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine giden iki çocuğun ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğu bıçakla yaraladıkları iddia edilen A.A. ile K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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