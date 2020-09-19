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Çorum’da 3 noktaya fotoğraf makinası yerleştirildi

ÇORUM HABERLERİ  | 19.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi tarafından kentin 3 farklı yerine hatıra fotoğrafı çekinmek isteyenler için Foto 1 Dakika (Öz çekim fotoğraf makinesi) isimli hizmeti hayata geçirdi.“Belediye olarak hemşehrilerimiz tarafından beğenilen ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunabilecek ufak dokunuşlar yapmaya devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Daha önce Saat Kulesi Meydanımıza 2 farklı totem çalışması yapmıştık.

Çorum Belediyesi tarafından kentin 3 farklı yerine hatıra fotoğrafı çekinmek isteyenler için Foto 1 Dakika (Öz çekim fotoğraf makinesi) isimli hizmeti hayata geçirdi.
“Belediye olarak hemşehrilerimiz tarafından beğenilen ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunabilecek ufak dokunuşlar yapmaya devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Daha önce Saat Kulesi Meydanımıza 2 farklı totem çalışması yapmıştık. Bunlardan biri 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkımızda diğeri hemen Gazi Caddemizin orta refüjünde yer alıyor. Şimdi de anı ölümsüzleştirmek isteyen hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimiz için ‘Foto 1 Dakika (Öz çekim fotoğraf makinesi)’ adlı hizmeti başlattık. İsteyen herkez, Hürriyet Parkı, Millet Bahçesi ve Çorum Parkımızın önünde bulunan ‘Foto 1 Dakika’ makinelerimizle kartpostal tadında, nostaljik görünümlü hatıra fotoğraflarını gece-gündüz çekinip anında profesyonel çıktısını alarak o anı ölümsüzleştirebilecek.” dedi.

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