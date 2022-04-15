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Çorum'da 353 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi

15.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 353 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 353 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi, kaçak bal ticareti yapan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla bal getirip satacağı tespit edilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takibe alındı.

Zanlıların içinde bulunduğu araç, kent girişinde ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada, yağ tenekeleri ve cam kavanozlarda menşei belli olmayan 353,27 kilogram gümrük kaçağı bal bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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