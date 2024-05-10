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  4. Çorum'da 6 ay ücretsiz izne çıkarılan maden işçileri eylem başlattı

Çorum'da 6 ay ücretsiz izne çıkarılan maden işçileri eylem başlattı

AA AA
10.05.2024 08:14
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Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin, madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle yaklaşık 150 işçi eylem başlattı.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait, 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletmesini yapan özel şirketin yöneticileri, işçilerden yaklaşık 80'ini çağırarak, 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderdiğini bildirdi.

Bunun üzerine sendika üyesi yaklaşık 150 işçi, maden önünde eylem yapmaya başladı.

Maden işçisi Hakkı Kılıç, işçi adına yaptığı açıklamada, maden işçileri olarak kısa süre önce sendikaya üye olmalarından dolayı işletme yöneticilerinin işçileri toprak kaymasıyla ilgili raporu bahane ederek ocaktan uzaklaştırmak istediğini söyledi.

Sendikaya üye olduklarından beri baskılara maruz kaldıklarını belirten Kılıç, "Baskının sonucunda bugün bizi çağırdılar, '9 Mayıs itibarıyla sizi 6 ay ücretsiz izine gönderiyoruz' dediler. Bu yöre bizim, bu ocak bizim. Biz yöremize de ocağımıza da sahip çıkarız. Gitmiyoruz, buradayız, gecesi gündüzü yok bu işin. Ne zaman sonuçlanacaksa o zamana kadar buradayız." dedi.

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, maden ocağı önünde eylem yapan işçilerini ziyaret etti.

Temur ve Solmaz, işçilerle görüştükten sonra maden işletmesinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Temur, görüşmenin ardından işçilere yaptığı açıklamada, görüşmede kendilerine, Hacettepe Üniversitesinden ekiplerce hazırlanan raporda maden sahasında derin çatlakların oluştuğu, heyelan riski bulunduğu gerekçesiyle madende çalışmanın durdurulduğu ve işçilerin 6 ay ücretsiz izne çıkarıldığının söylendiğini bildirdi.

Temur, şirketin üst yöneticileri ile de birkaç gün içinde görüşmeler yaparak, sorunun çözümü için gayret edeceklerini belirtti.

Solmaz ise sorunun maden ocağında çözülemeyeceğini, işverenlerin iş güvenliğini gerekçe gösterdiğini, bir oldu-bitti ya da karartma belgelerle işçilerin işine son verilmesine müsaade etmeyeceklerini, işçilerle omuz omuza mücadele edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Dodurga Maden

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