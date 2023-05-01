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Çorum'da 7 girişimci kadın, kurdukları kooperatifle Türkiye'ye organik ürün satıyor

01.05.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Kargı ilçesinde Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 7 girişimci kadın, yaptıkları pekmez, salça, tarhana gibi ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ve internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Yeşilköy'de çiftçilik yapan 7 kadın, 2002 yılında başladıkları organik ürün üretimlerini 2019 yılında kooperatif çatısı altında sürdürüp Türkiye geneline açılmaya karar verdi.

Yasal süreci tamamladıktan sonra köydeki eski okul binasında üretime başlayan kadınlar, burada yoğurt, üzüm pekmezi, salça, kuşburnu, tarhana, erişte, turşu, yaprak ve çilek reçeli gibi ürünler üretti.

Aradan geçen 4 yılda üretim kapasitesini artıran kadınlar, gelecekte daha fazla kadına ulaşıp gelir elde etme imkanı sağlamayı ve daha fazla müşteriyi organik ürünlerle buluşturmayı hedefliyor.

Kooperatif başkanı Zeliha Aksoy, AA muhabirine, satışlarının artmasında Tarım Kredi Kooperatif Market'in önemli etkisi olduğunu söyledi.

Hanımeli marketleri ve internet üzerinden de satış yaptıklarını belirten Aksoy, "Yeşilköy Kadın Kooperatifi olarak ürettiğimiz 10'a yakın ürünümüzü Türkiye'nin her tarafına kargo ile gönderiyoruz. Özellikle tarhanamız çok tutuldu. Tüm ürünlerimizde talebi karşılamaya yetiştirmekte güçlük çekiyoruz." dedi.

KÖYDE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİNİ KULLANIYORLAR

Köyde yaşadıklarını ve kooperatifin kendileri için iyi bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Dolaylı yoldan köyümüze de katkımız oluyor. Ürünlerimizi köyümüzde yetişen sebze ve tarım ürünlerinden yapıyoruz. Köyümüzün sütünü, yeşilliğini, yaprağını, kısacası köyümüzde yetişen ne varsa bunları kullanıyoruz. Bu şekilde köyümüze de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Zorlu bir süreçten geçerek çalışmalarını bu aşamaya getirdiklerine dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:

"Tarhanamızı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine satıyoruz. Bu konuda bize destek verenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Özellikle hanımlarımızdan daha çok destek bekliyoruz. Örneğin çorbayı haftada bir pişiriyorlarsa ikiye çıkartsınlar, bize destek olsunlar. Biz de daha çok üretip daha çok yere ulaşalım. Bize ne kadar çok destek olurlarsa biz de o kadar çok üretim yaparak kendimizi geliştireceğiz.

Kooperatifte üzüm pekmezi, salça, kuşburnu, tarhana, erişte, turşu, çilek reçeli ve yaprak üretiyoruz. Hepsi de doğal ve hiç katkı maddesi yok. Kendi yetiştirdiğimiz, hepsi el emeği göz nuru ürünlerimizi sipariş veren müşterilerimize en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz."​​​​​​​

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Çorum Kargı

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