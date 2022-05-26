Çorum'da ahırın çatısında sıkışan ineği itfaiye kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıktığı çatının çökmesi sonucu sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Karaağaç köyünde Şeref Türk, ahırın çatısına çıkan ineği indirmek istedi.

Bu sırada çöken çatıda mahsur kalan ineği indiremeyen Türk, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki dama çıkan itfaiye ekipleri, vinç ve halatlarla ineği sıkıştığı yerden kurtardı.

İnek, daha sonra sahibine teslim edildi.



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