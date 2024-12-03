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Çorum'da aranan 15 hükümlü yakalandı

AA AA
03.12.2024 09:15
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

Çorum'da aranan 15 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde 40 ekip ve 84 personelle eş zamanlı şok denetim yapıldı.

Ekipler, belli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı, sürücü ve yolcuların ise GBT sorguları gerçekleştirildi.

Denetimlerde, "silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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