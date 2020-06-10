Çorum'da "aslan görüldüğü" iddiası heyecana neden oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Emirhalil köyü kırsalında hayvan otlatan bir kişinin aslan gördüğü iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bölgeye fotokapanlar yerleştirildi.

Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan bir kişi, bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde buldu. Arazide gördüğü hayvanı aslana benzeten ve cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çeken vatandaş, İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekiplerin drone yardımıyla bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye fotokapanlar yerleştirdiklerini belirterek, "Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir." dedi.

- "Günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz"

Çorum ve çevresinde aslan olma ihtimali bulunmadığını vurgulayan Gözler, şunları söyledi: