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Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı

AA AA
07.03.2024 15:53
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Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesince "Asrın Felaketi Şubat Depremi" adlı panel düzenlendi.

Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinden her kişi ve kurumun ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Depremde yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dağlı, benzer bir felaketin tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Depremin ardından İçişleri Bakanlığınca koordinatör vali olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, daha sonra kent merkezine görevlendirildiğini belirten Dağlı, depremin ardından ilk 37 gündeki gelişmeleri sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Depremin ikinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olağanüstü hal ilan edildiğini anlatan Dağlı, bölgede 40 vali ve 160 mülki amirin koordinatör olarak görev yaptığını kaydetti.

AFAD, emniyet ve jandarma birimlerinin de sahada aktif görev aldığını dile getiren Dağlı, bölgede temel ihtiyaçların ikinci günden itibaren karşılanmaya başlandığını aktardı.

Dağlı, Kahramanmaraş'ta 528 noktada her öğün 465 bin 760 kişilik yemek dağıtıldığını vurguladı.

Koordinatör vali uygulamasının verimli olduğuna dikkati çeken Dağlı, "Koordinatör vali görevlendirilmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum. Koordinatör vali, ilindeki ekibiyle gidiyor. Çevre müdürü, AFAD müdürü, özel idare veya belediyelerle beraber gidiyor. Ekiple beraber gitmek, ekibi tanıyor olmak, ekibin kapasitesini biliyor olmak en önemli avantaj. Valiler ve belediye başkanları o ildeki STK'ları, yardım ve benzeri potansiyeli iyi biliyor ve bunları o ile aktarmada çok mahir oluyor. Bu hızla, başarılı bir şekilde yapılabiliyor." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da deprem bölgesine ulaşan ilk ekiplerden olduklarına işaret etti.

Depremin ardından halkın güzel bir birliktelik sağladığının altını çizen Aşgın, "Süreç içerisinde şunu gördük, biz ne büyük bir milletiz, ne büyük bir devletiz. O el ele, gönül gönüle kaynaşma, birlik, beraberlik gerçekten merhem oldu." diye konuştu.

Aşgın, depremin ardından Çorum'un Afet Risk Haritası'nı çıkardıklarını ve haritaya göre düzenlemeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te unutamayacağı bir acıyla baş başa kaldığını vurguladı.

Hitit Üniversitesinden uzman akademisyenlerin deprem bölgesinde uzun süre görev yaptığını belirten Öztürk, akademisyenlerin savcılık tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin yaklaşık 1500 tetkiki sürdürdüğünü kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panel, "Asrın Felaketinde Arama-Kurtarma" ve "Koordinasyon, Yapı ve Basın Açısından Asrın Felaketi" oturumlarıyla devam etti.

Panelde ayrıca Hitit Üniversitesinde öğretim görevlisi İbrahim Yurttaş "Deprem Gerçeğimiz ve Deprem Farkındalığı Öncesi, Anı ve Sonrası" konulu sunum yaptı.

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